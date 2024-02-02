روتين يومي لتأخير ظهور علامات الشيخوخة عند السيدات.. 30 دقيقة من وقتك

تعاني كثير من السيدات من عدم تناسق أجسادهن، لا سيما المتقاعدات عن العمل وذلك نتيجة لعدم نشاط الجسم بشكل مستمر، مما يبكر من ظهور علامات الشيخوخة عليهن، ولكن يمكنهن الهروب من هذه المشكلة من خلال ممارسة التمارين الرياضية لمدة لا تتجاوز النصف ساعة يوميا، وفقًا لما خلصت إليه دراسة حديثة.

روتين لتأخير ظهور علامات الشيخوخة

وبحسب ما ورد في صحيفة «ذا صن» البريطانية، فقد أُجريت دراسة حديثة على نحو 7139 إمراة تتراوح أعمارهن بين 65 و73 عاما في أستراليا، لتحديد مدى تأثير التمارين الرياضية على أجسادهن، ومساهمتها في تأخير ظهور علامات الشيخوخة عليهن.

وخلصت الدراسة إلى أن النساء المتقاعدات كن أقل عرضة لظهور علامات الشيخوخة بنسبة الثلث، إذا مارسن ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الخفيفة أسبوعيًا، أي ما يعادل 22 دقيقة يوميًا.

تأخير ظهور علامات الشيخوخة

كما أشارت الدراسة إلى أنه يمكن للسيدات المتقاعدات تقليل فرص ظهور علامات الشيخوخة بنسبة 26% إذا مارسن التمارين الرياضية لمدة 150 إلى 300 دقيقة أسبوعيًا، وبنسبة 34% في حال ممارستها أكثر من 300 دقيقة، مؤكدة أن ممارسة رياضة المشي السريع كانت كافية لتقليل ظهور علامات الشيخوخة بنسبة 17% مقارنة بعدم ممارسة الرياضة على الإطلاق.

ونصحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية السيدات المتقاعدات بممارسة النشاط الرياضي اليومي، لافتة إلى أن ذلك يشمل الأعمال المنزلية، والمشي، ويجب أن تتضمن التمارين حركات تقوية العضلات لمدة يومين في الأسبوع على الأقل.