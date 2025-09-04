المستشار عدلي منصور لا يمتلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي

المستشار عدلي منصور لا يمتلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي

المستشار عدلي منصور لا يمتلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي

أكدت مصادر عدم امتلاك المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، حساباً شخصياً على أي من مواقع التواصل الاجتماعي، داعية جميع مستخدميها إلى عدم الانسياق وراء هذه الحسابات المزيفة وما يرد بها من أخبار أو تقارير منسوبة له على خلاف الحقيقة.

وتلاحظ خلال الفترة الماضية من انتشار بعض الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، باسم المستشار عدلي منصور، التي تروج لأخبار كاذبة، متعلقة بشخصه وأفراد أسرته، ولا تمت للحقيقة بصلة.

يذكر أن المستشار عدلي منصور سبق وأن تقدم ببلاغ للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال انتحال بعض الصفحات لاسمه، وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراراً بحجبها في يوليو 2020.

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