8 أشياء تحفز الشعور بالصداع النصفي.. تعليمات هامة للوقاية منه

الصداع النصفي هو أحد أنواع الصداع الشائعة التي تحدث بسبب اضطراب في الأعصاب والأوعية الدموية والمواد الكيميائية في الدماغ، ما يسبب ألما شديدا يظهر في صورة نبض أو خفقان مؤلم في جانب واحد من الرأس، ما يؤثر بشكل كبير في القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية، وفقًا لما ذكره موقع health line الطبي.

ووفقًا للموقع الطبي هيلث لاين، نتعرف على أبرز محفزات الصداع النصفي، وهي كالتالي:

الكافيين: تعتبر المشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين مثل القهوة من المحفزات الشائعة للصداع النصفي.

الأطعمة المالحة: يؤدي تناول بعض أنواع الأطعمة إلى الإصابة بالصداع النصفي، مثل الأطعمة المالحة، والمصنعة.

التوتر: قد يؤدي التوتر الناتج عن ضغوط العمل أو الحياة اليومية لتحفيز نوبات الصداع النصفي.

اضطرابات النوم: يسبب الأرق أو النوم لساعات طويلة إلى الإصابة بالصداع النصفي.

التقلبات المناخية: قد يؤدي التغير المفاجئ في الطقس إلى تحفيز نوبة الصداع.

المحفزات الحسية: قد تؤدي الأصوات المرتفعة والأضواء القوية والروائح النفاذة مثل العطور إلى الإصابة بنوبات الصداع النصفي.

التقلبات الهرمونية لدى النساء: تعتبر التغيرات الهرمونية لدى النساء، خاصة قبل أو أثناء فترة الحيض أو خلال الحمل، من أبرز العوامل التي تزيد احتمالية الإصابة بالصداع النصفي.

الأدوية: يؤدي استخدام بعض الأدوية مثل الأدوية الموسعة للأوعية الدموية لتفاقم أعراض الصداع النصفي.

من جانبه أشار الدكتور مصطفى الفولي، استشاري المخ والأعصاب، خلال حديثه لـ «الوطن»، إلى مجموعة من الإجراءات الوقائية لعلاج الصداع النصفي، منها ضبط ساعات النوم والحصول على الوقت الكافي منه وتقليل الضغط النفسي والعصبي، مع ضرورة شرب كميات كبيرة من المياه، واستشارة الطبيب للحصول على العلاج الذي يقلل آلام الصداع النصفي.