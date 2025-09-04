وظائف شاغرة في شركة حلويات كبرى.. رواتب وبدلات مميزة

وظائف شاغرة في شركة حلويات كبرى.. رواتب وبدلات مميزة

وظائف شاغرة في شركة حلويات كبرى.. رواتب وبدلات مميزة

كشف موقع التوظيف «فرصنا» عن توفر مجموعة من الوظائف الشاغرة في إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال الحلويات الشرقية والغربية، بعدد من المناطق في القاهرة، وذلك مقابل رواتب مميزة، إلى جانب مجموعة من المزايا الأخرى.

فرص عمل بائعين

الوظائف الشاغرة تتمثل في بائعين حلويات شرقية وغربية (مبيعات داخلية) في القاهرة – التجمع الخامس، الشروق، مدينتي، الشيخ زايد، بشركة للحلويات الشرقية والغربية والكاترينج والكافيهات.

متطلبات الوظيفة

  • الخبرة: خبرة متوسطة في مجال الحلويات الشرقية أو الغربية.

  • عدد سنوات الخبرة: من 2 إلى 10 سنوات.

  • الجنس المطلوب: ذكور فقط.

  • العمر المطلوب: من 22 إلى 38 سنة.

  • المؤهل الدراسي: ثانوية فنية (نظام 3 سنوات) أو ما يعادلها.

  • اللغة الإنجليزية: أساسيات.

  • الحاسب الآلي ومايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

مميزات الوظيفة

  • الراتب الأساسي: يتراوح بين 6200 إلى 6500 جنيه مصري (حسب الخبرة).

  • الحوافز الإضافية: تصل إلى 600 جنيه شهريًا.

  • بدل تغذية: يُصرف بدل مادي للوجبات.

  • بدل مواصلات: 2000 جنيه شهريًا.

  • ساعات العمل: وظيفة بدوام كامل.

  • الوقت الإضافي: يُحتسب ويتم تعويضه ماديًا.

  • تأمينات صحية واجتماعية.

  • زيادة سنوية منتظمة

طريقة التقديم على الوظائف

يمكنك التقديم على تلك الوظائف من خلال الدخول إلى رابط التقديم عبر موقع الوظائف فرصنا بالضغط على هذا الرابط، ثم إدخال البيانات المطلوبة.

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