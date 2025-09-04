وظائف شاغرة في بنك القاهرة 2025.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

يحرص بنك القاهرة على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة، سواء كانوا من خريجي كليات التجارة أو ما يعادلها من شهادات، لذا أعلن البنك مؤخرا عن توفير فرص عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وذلك عبر الصفحة الرسمية الخاصة به عبر موقع التوظيف لينكد إن.

وأوضح بنك القاهرة كافة التفاصيل الخاصة بالوظائف الخالية في مجال تكنولوجيا المعلومات، ونوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات الوظائف والشروط والمطلوبة وطريقة التقديم، كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك القاهرة

وتتمثل مهام الوظائف التي أعلن عنها بنك القاهرة فيما يلي:

تطوير وتنفيذ المعلومات لضمان سلامة وسرية أنظمة توافر أنظمة المعلومات.

تقييم فعالية لجان الرقاية الحكومية الدولية من خلال عمليات التدقيق المنتظمة وتحديد فجوات الرقابة والتوصية بالتحسينات.

مراقبة السياسيات بالأنظنة الداخلية واللوائح الخارجية من خلال الأشراف على أنشطة الامتثال.

العمل مع مختلف الإدارات لتحليل وتقييم وتحسين أنظمة المعلومات.

العمل بشكل وثيق مع المدقيين الداخليين والخارجيين لدعم اختبارات التحكم في انظمة المعلومات.

الشروط المطلوبة

أما الشروط المطلوب توافرها للتقدم لشغل هذه الوظائف فهي:

أن يكون المتقدم لـ وظائف بنك القاهرة حاصلا على بكالوريوس أو ماجيستير في أمن المعلومات أو تكنولوجيا المعلومات.

أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة مخاطر مجال تكنولوجيا المعلومات.

أن يكون لديه فهم عميق للحوكمة العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

أن يكون لديه خبرة في مجال أمن المعلومات والأمن السيبراني بما في ذلك الحوكمة والسياسة.

أن يكون لديه خبرة في تقييم المخاطر وتقييم الرقابة.

طريقة التقديم لوظائف بنك القاهرة

ويمكن للراغبين في التقديم لوظائف بنك القاهرة الدخول للصفحة الرسمية الخاصة ببنك القاهرة عبر موقع التوظيف لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.