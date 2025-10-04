رئيس الغرفة التجارية الأمريكية: الصين تعاملت بندية مع رسوم ترامب الجمركية

أكد المهندس طارق توفيق، رئيس الغرفة التجارية الأمريكية ووكيل اتحاد الصناعات، أن الصين تعاملت بندية مع التصعيد الأمريكي الأخير في ملف التجارة وفرض الرسوم الجمركية الجديدة، مشيرًا إلى أن ردها لم يكن هادئًا كما يبدو، بل جاء عبر رفع الجمارك إلى 84%، في رسالة تؤكد استعدادها لخوض المعركة الاقتصادية حتى النهاية.

الصين تُدار كدولة مركزية بلا انقسامات حزبية

وشدد «توفيق»، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، على أن الصين تُدار كدولة مركزية بلا انقسامات حزبية كما هو الحال في الولايات المتحدة، وهو ما يمنحها قوة في اتخاذ القرار والتنفيذ، موضحًا أنها دولة على قلب رجل واحد، ما عندهمش «جمهوري وديمقراطي».

أزمة داخلية في الصين

ونوه بأن الصين تمر حاليًا بأزمة داخلية في الاستهلاك المحلي، ما دفعها إلى زيادة الاستثمارات الصناعية، وهو ما نتج عنه فائض إنتاجي لا يمكن استيعابه محليًا، ما يُجبرها على التصدير بأي سعر، وهو ما يشعل أزمة تجارية للدول الكبرى، خاصة في أوروبا وعلى رأسها ألمانيا.

وتابع: «الصين تمتلك أدوات اقتصادية غير متاحة للأنظمة الليبرالية، تقدر تنزل العملة، وتدعم الصناعة والتصدير، لكن في النهاية الكل خاسر من الصراع التجاري، لأن لا أحد سيخرج منتصرًا بشكل كامل»، موضحًا أن النموذج الصيني، رغم ما فيه من تشوهات مثل غياب الحماية الاجتماعية، إلا أنه يستند إلى انضباط داخلي وولاء وطني كبير، ما يجعل المواطن الصيني مدفوعًا بالثقة في تجربته الاقتصادية، رغم التحديات التي تواجه البلاد.