وزير السياحة: مشهد زيارة ماكرون دعاية ممتازة ويعكس استقرار مصر

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن ما جرى خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر يمثل «حاجة عظيمة جدًا»، موضحًا أن هذه الزيارة كانت بمثابة دعاية ممتازة للسياحة المصرية، قائلًا: «ده كان دعاية كويسة للسياحة، لأن فعلاً ده مفيد جدًا للسياحة».

تسليط الضوء على مصر

وأشار «فتحي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُسلّط فيها الضوء على مصر من خلال مثل هذه الزيارات، مؤكدًا أن الاستقرار التي تشهدها مصر هو أحد الأسباب الرئيسية في نمو قطاع السياحة، إلا هذا الاستقرار لا تصل صورته إلى العالم إلا من خلال مشاهد مماثلة لمشهد زيارة وجولات الرئيس الفرنسي في القاهرة وزيارة الأماكن التراثية.

البيئة الجاذبة للسياحة

وشدد على أهمية النظر للأرقام وتحليل الأبعاد المختلفة لأي تطور، موضحًا أن نتائج السياحة الحالية تعود بالأساس إلى وجود قيادة سياسية قادرة على وضع مصر في مكانة تبرز هذا الاستقرار والأمان، والبيئة الجاذبة للسياحة من مختلف أنحاء العالم، منوهًا بأن الأرقام المحققة لم تكن لتتحقق لولا هذا الاستقرار، مشيرًا إلى وجود تنبؤات جيدة جدًا بالنسبة للسياحة في مصر.