أعشاب طبيعية تساعدك على علاج القولون.. احرص عليها

يُعد القولون العصبي من الاضطرابات الشائعة التي تصيب الجهاز الهضمي، وتسبب أعراضًا مزعجة مثل الانتفاخ الغازات، وآلام البطن، بالإضافة إلى العلاجات الطبية المتاحة، يمكن لبعض الأعشاب الطبيعية أن تساعد في تخفيف هذه الأعراض، لذا تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أعشابا طبيعية تساعدك على علاج القولون «healthline».

أعشاب طبيعية تساعدك على علاج القولون

1- يُعتبر النعناع من أكثر الأعشاب استخدامًا لتهدئة القولون العصبي، ويحتوي النعناع على مركب المينثول الذي يساعد على استرخاء عضلات الأمعاء وتخفيف التقلصات والانتفاخ، يمكن تناول النعناع كشاي دافئ أو استخدام زيت النعناع بعد استشارة الطبيب. ​

2- يحتوي الكركم على مادة الكركومين التي تمتاز بخصائصها المضادة للالتهابات والأكسدة، ما يساعد في تخفيف أعراض القولون العصبي، ويمكنك إضافة الكركم إلى الطعام أو تناوله كمكمل غذائي بعد استشارة الطبيب. ​

3. يستخدم اليانسون كمهدئ للجهاز الهضمي، حيث يساعد في تقليل التقلصات والانتفاخات المرتبطة بالقولون العصبي، ويمكنك تحضير شاي اليانسون وشربه بعد الوجبات.

​4- يعرف الزنجبيل بقدرته على تحسين عملية الهضم وتخفيف الغثيان والانتفاخ، ويمكن تناول الزنجبيل الطازج أو شربه كشاي دافئ. ​

5- يستخدم البابونج لتهدئة المعدة والتخلص من الغازات وتخفيف تهيج الأمعاء والقولون، ويمكنك شرب شاي البابونج بين الوجبات. ​

قبل البدء في استخدام أي من هذه الأعشاب، يفضل استشارة الطبيب، خاصةً إذا كنت تتناول أدوية أخرى، لتجنب التداخلات الدوائية المحتملة، ويجب تجنب الإفراط في تناول الأعشاب، حيث قد يؤدي ذلك إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها.​