ترامب: الرئيس الصيني من أذكى الشخصيات في العالم وسأُجري اتصالا معه

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية الإضافية لتسعين يوما مع استثناء الصين من قراره.

وكانت المفوضية الأوروبية كشفت عن تعريفات جديدة على مجموعة من المنتجات الأمريكية مثل الدراجات النارية وفول الصويا والدواجن في أول إجراءاتها ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

رسوم جمركية انتقامية

فيما أعلنت الصين أيضا أنها ستزيد رسومها الجمركية الانتقامية على المنتجات الأمريكية إلى 84%، بدلا من 34% كما كان مقررا.

كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه غير قلق من التصعيد مع الصين في الحرب التجارية بين البلدين، مشيداً بذكاء رئيسها شي جين بينغ.

وخاطب ترامب الصحفيين من البيت الأبيض قائلا، إن «قرار تعليق الرسوم الجمركية اتخذ هذا الصباح، وأنه كان يفكر فيه»، مؤكداً أنه لم يكن يتوقع التأثير الكبير لقرار التعليق على أداء الأسهم الأمريكية، بعد ارتفاعها الكبير.

وتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام اتفاقات بشأن الرسوم الجمركية مع كل الدول، بما فيها الصين، لكنه اعتبر أن بكين ليست جاهزة بعد لذلك، وقال: «سيبرم اتفاق مع الصين، وسيبرم اتفاق مع كل الدول»، لكنه لفت إلى أن القيادة الصينية «لا تعرف كيف تفعل ذلك»، واصفا في الوقت نفسه الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنه من أذكى الشخصيات في العالم.

اتفاق تجاري مع الصين

وقال «ترامب»: «أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين في النهاية، وأنتظر اتصالا هاتفيا من الرئيس الصيني في وقت ما».

من جهتها حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية الأربعاء من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن تخفض «حتى 80%» تجارة السلع بين أكبر اقتصادين في العالم وتمحو «نحو 7%» من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على المدى البعيد.

فيما حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الأربعاء الدول الأخرى من التقارب التجاري مع الصين للتعويض عن الرسوم الجمركية الباهظة التي تفرضها الولايات المتحدة، معتبرا أن ذلك أشبه بخطوة «انتحارية».