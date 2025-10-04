وزير السياحة: المتحف المصري الكبير يستقبل 7000 زائر يوميًا في افتتاحه التجريبي

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير تسير «على قدم وساق»، مشيرًا إلى أن حفل الافتتاح المرتقب في شهر يوليو المقبل سيكون «ذا طابع عالمي» ومختلفًا عن الفعاليات السابقة، ويشهد حضور عدد من الضيوف من الخارج، مشددًا على أنه وفقًا لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن الموعد المقرر للافتتاح سيكون يوم 3 يوليو.

وأوضح وزير السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «دي إم سي»، أن التحضيرات تشمل تنسيقًا وتعاونًا بين العديد من الجهات في الدولة، موضحًا أن مثل هذه النوعية من الفعاليات تتوقف على وزارات متعددة، وتحتاج إلى تكاتف كل الجهات الموجودة في الدولة لإنجاحها، مؤكدًا أن هناك اجتماعات تُعقد كل 15 يومًا بمجلس الوزراء، بتوجيه من الرئيس، لمتابعة كل التفاصيل الخاصة بالاحتفال والافتتاح الرسمي للمتحف.

وشدد على أن الافتتاح التجريبي للمتحف «ناجح جدًا»، مشيرًا إلى أن عدد الزوار اليومي يتراوح بين 5000 إلى 7000 زائر، رغم أن جزءًا صغيرًا فقط من المتحف مفتوح حاليًا، كما أن المتحف لم يُفتتح بشكل كامل، بما في ذلك القسم الخاص بمراكب الشمس.