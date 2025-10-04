الليلة.. أبطال «قهوة المحطة» ضيوف برنامج «معكم منى الشاذلي»

الليلة.. أبطال «قهوة المحطة» ضيوف برنامج «معكم منى الشاذلي»

الليلة.. أبطال «قهوة المحطة» ضيوف برنامج «معكم منى الشاذلي»

يستضيف برنامج «معكم منى الشاذلي»، مع الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة الليلة المُذاعة على قناة «ON»، فريق عمل مسلسل «قهوة المحطة»، الذي تم عرضه في شهر رمضان وحقق نسب مشاهدات مرتفعة.

ويحل أبطال وصناع العمل ضيوفًا للحديث عن كواليس المسلسل وتجربتهم الفنية.

استطاع مسلسل قهوة المحطة خطف قلوب الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عرض حلقاته الأولى في النصف الثاني من الموسم الرمضاني 2025.

وأصبح حديث السوشيال ميديا نظرا للأحداث المشوقة التي قدمها المسلسل، منذ عرض الحلقات الأولى منه.

مخرج «قهوة المحطة» وحلم العمل مع «كمال»

ويتحدّث المخرج إسلام خيري عن حلم العمل مع عبد الرحيم كمال منذ كانا طالبين بمعهد السينما مطلع الألفية، ويشير إلى رحلة البحث التي خاضها رفقة فريق العمل لخروج المسلسل بشكل متقن، بداية من الديكور واختيار أماكن التصوير، مرورا بتسكين الأدوار بشكل غير نمطي، وليس انتهاء بالوقوف مع الممثلين حول الأداء.

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