عبدالرحيم كمال: «الرقابة» لم تمنع عرض فيلم استنساخ.. والتصريح يصدر غدا

عبدالرحيم كمال: «الرقابة» لم تمنع عرض فيلم استنساخ.. والتصريح يصدر غدا

عبدالرحيم كمال: «الرقابة» لم تمنع عرض فيلم استنساخ.. والتصريح يصدر غدا

نفى الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، ما أثير مؤخرا حول إلغاء العرض الخاص لفيلم استنساخ، والذي كان من المقرر له اليوم في إحدى دور العرض السينمائي بالتجمع الخامس.

وقال الكاتب عبد الرحيم كمال لـ«الوطن»، إنه لم يتم إلغاء العرض الخاص لفيلم استنساخ من قبل الرقابة كما أشيع، ولكن فريق عمل الفيلم أتوا للحصول على التصريح بعد مواعيد العمل الرسمية، وغدا يحصلون عليه.

إلغاء العرض الخاص لفيلم استنساخ

وقررت شركة الإنتاج الخاصة بفيلم استنساخ، بطولة الفنان سامح حسين، إلغاء العرض الخاص الذي كان من المقرر إقامته مساء اليوم قبل انطلاقه بدقائق قليلة.

يذكر أن فيلم استنساخ يشارك فيه عدد من الفنانين من بينهم سامح حسين وهبة مجدي ومحمد عز وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد عبد الرحمن، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم الأربعاء 9 أبريل.

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