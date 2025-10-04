الجريدة الرسمية تنشر قرار «الوزراء» بتعديل مسار طريق معبر أبو سلطان في الإسماعيلية

الجريدة الرسمية تنشر قرار «الوزراء» بتعديل مسار طريق معبر أبو سلطان في الإسماعيلية

الجريدة الرسمية تنشر قرار «الوزراء» بتعديل مسار طريق معبر أبو سلطان في الإسماعيلية

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 727 لسنة 2025، بشأن بتعديل مسار طريق معبر أبو سلطان بالإسماعيلية، وذلك في العدد 15 في 10 أبريل 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يعدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022 المشار إليه باعتبار مشروع تنفيذ عدد (20) طريق لربط المعابر غرب قناة السويس بنطاق محافظتي السويس والإسماعيلية من أعمال المنفعة العامة المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3703 لسنة 2024، وذلك بتعديل مسار طريق ربط معبر أبو سلطان بنطاق (ج 2 ميد) بمحافظة الإسماعيلية، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشف المرفقين.

وجاء في المادة الثانية من القرار، تستبدل الخريطتين المساحيتين والكشف المرفقين بهذا القرار بالخرائط المساحية والكشوف الخاصة بمسار طريق ربط المعبر المذكور في المادة السابقة المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022 المشار إليه.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

الجريدة الرسمية

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