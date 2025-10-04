ابتكار أطراف اصطناعية مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد.. خفيفة الوزن وتعمل بسهولة

نجح مجموعة من المبتكرين من طلاب جامعة بيرم الوطنية للبحوث التقنية في روسيا في اختراع أطراف اصطناعية ميكانيكية وبيوتكنولوجية يمكن طباعة أجزائها على طابعة ثلاثية الأبعاد.

أفاد المكتب الإعلامي لجامعة بيرم الوطنية للبحوث التقنية أن المبتكرين نجحوا في إنشاء نموذج أولي مختبري ونموذج ثلاثي الأبعاد لطرف اصطناعي ليد ميكانيكية نشطة تعمل باستخدام عتلة ومنظومة كابلات بواسطة قوة العضلات، حسب وكالة أنباء تاس الروسية.

صفات الطرف الاصطناعي

وحول صفات الطرف الاصطناعي، أوضح أحد المخترعين في الجامعة، أن اليد الاصطناعية المبتكرة خفيفة الوزن ولا تحتاج إلى مصادر طاقة أو إلكترونيات معقدة، وجميع مكوناتها طبعت باستخدام طباعة ثلاثية الأبعاد.

ونجح المبتكرون في تسجيل شركة رسمية تحت اسم General Bionic لمواصلة العمل في هذا المشروع الذي يهدف إلى معالجة الأشخاص الذين تعرضوا إلى فقدان أحد أعضاء أو أطراف جسمهم نتيجة لوقوع الحوادث، أو الإصابة بالأمراض للتحسين من حياتهم ومساعدتهم على التأقلم مع وضعهم.

التخطيط للطباعة بـ 5 محاور

و وفقًا للمكتب الإعلامي لجامعة بيرم الوطنية، يخطط الطلاب المبتكرين لزيادة حصتهم إلى 95 % خلال عامي 2026 و2026 باستخدام مبدأ الطباعة بخمسة محاور مع تعزيز طبقات البوليمر، وستضمن عملية التصنيع خفة ومتانة أكبر لأجزاء كل وحدة.

ويعمل الطلاب كذلك في الوقت الحالي على نموذج أولي لطرف اصطناعي للساعد مزود بواجهة عصبية تقرأ النشاط الكهربائي للقشرة الحركية، إذ يرسل النظام إشارة رقمية إلى الطرف الاصطناعي الذي يكرر الإشارة المطلوبة باستخدام شبكة عصبية.