«تعرضت للخذلان والصدمة».. أكرم حسني يكشف موقفا مؤثرا في بداية مشواره الفني

«تعرضت للخذلان والصدمة».. أكرم حسني يكشف موقفا مؤثرا في بداية مشواره الفني

«تعرضت للخذلان والصدمة».. أكرم حسني يكشف موقفا مؤثرا في بداية مشواره الفني

كشف الفنان أكرم حسني عن موقف مؤثر تعرض له في بداية مشواره الإعلامي، أثناء مشاركته في مسابقة إذاعية كان يسعى من خلالها لتحقيق حلمه بدخول المجال الفني، قائلا إنّ شخصا أخبره قبل إعلان النتيجية بدقائق أنّه الفائز، لكن الإعلان النهائي خيّب أمله.

وأوضح حسني خلال لقاء مع برنامج معكم منى الشاذلي عبر شاشة ON، أنّه كان يشعر بأمل كبير في الفوز بعد حديث الشخص له، لكن إعلان فوز منافسه تسبب له في صدمة كبيرة: «لحد النهارده بسأل نفسي ليه الشخص ده لعب بمشاعري كده؟».

وأضاف أكرم حسني أنّه شعر بمزيج من الحزن والخذلان، خاصة أنّ مؤشرات التصويت الجماهيري كانت ترجّح كفته حسب ما قيل له، ما زاد وقع الصدمة على نفسه، متابعا: «مكنتش عايز أظهر إني متضايق عشان زميلي اللي كسب، بس من جوايا كنت متأثر جدا، خصوصًا إن اللي اتقاللي قبل كده إن التصويت كان في صالحي».

وأكد أنّه رغم صعوبة الموقف، تعامل مع الشخص المعني لاحقًا بودّ واحترام دون أن يواجهه بما حدث: «أنا بقابله عادي وبسلم عليه، وعمري ما اتكلمت معاه عن اللي حصل، بس أكيد هو عارف اللي عمله».

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا