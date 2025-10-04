«تعرضت للخذلان والصدمة».. أكرم حسني يكشف موقفا مؤثرا في بداية مشواره الفني

كشف الفنان أكرم حسني عن موقف مؤثر تعرض له في بداية مشواره الإعلامي، أثناء مشاركته في مسابقة إذاعية كان يسعى من خلالها لتحقيق حلمه بدخول المجال الفني، قائلا إنّ شخصا أخبره قبل إعلان النتيجية بدقائق أنّه الفائز، لكن الإعلان النهائي خيّب أمله.

وأوضح حسني خلال لقاء مع برنامج معكم منى الشاذلي عبر شاشة ON، أنّه كان يشعر بأمل كبير في الفوز بعد حديث الشخص له، لكن إعلان فوز منافسه تسبب له في صدمة كبيرة: «لحد النهارده بسأل نفسي ليه الشخص ده لعب بمشاعري كده؟».

وأضاف أكرم حسني أنّه شعر بمزيج من الحزن والخذلان، خاصة أنّ مؤشرات التصويت الجماهيري كانت ترجّح كفته حسب ما قيل له، ما زاد وقع الصدمة على نفسه، متابعا: «مكنتش عايز أظهر إني متضايق عشان زميلي اللي كسب، بس من جوايا كنت متأثر جدا، خصوصًا إن اللي اتقاللي قبل كده إن التصويت كان في صالحي».

وأكد أنّه رغم صعوبة الموقف، تعامل مع الشخص المعني لاحقًا بودّ واحترام دون أن يواجهه بما حدث: «أنا بقابله عادي وبسلم عليه، وعمري ما اتكلمت معاه عن اللي حصل، بس أكيد هو عارف اللي عمله».