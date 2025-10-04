أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الخميس 10-4-2025

أعلنت بورصة الدواجن اليوم الخميس 10-4-2025، تحديثا جديدا في أسعار الدواجن بالتعاملات الصباحية في السوق المحلية، التي من ضمنها الفراخ البيضاء، وهي الأكثر انتشارًا ومبيعًا في مصر، وفقًا لبورصة الدواجن وبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

وونرصد من خلال التقرير التالي، التحديث الأخير لأسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن، وتأتي الأسعار اليوم الخميس كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك



سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس في بورصة الدواجن، 78 جنيهًا للكيلو، بينما يصل الكيلو في الأسواق للمستهلك بين 88 و98 جنيهًا بحسب المنطقة.

أسعار الفراخ الساسو اليوم



فيما بلغ سعر الفراخ الساسو اليوم الخميس، داخل المزرعة 85 جنيها للكيلو؛ لتباع بالأسواق للمواطنين ما بين 95 و100 جنيهًا للكيلو وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى.

أسعار الفراخ البلدي اليوم للمستهلك

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الخميس بين 109 جنيها داخل المزرعة، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بين 120 و130 جنيهًا للكيلو بحسب المنطقة.

أسعار الفراخ الأمهات

سجل سعر الفراخ الأمهات اليوم الخميس في بورصة الدواجن 68 جنيهًا للكيلو جنيهًا، فيما يصل للمستهلك بسعر 77 جنيهًا.