أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 9-4-2025.. تحديث جديد

أعلنت بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 9-4-2025، تحديثا جديدا في أسعار الدواجن تزامنًا مع التعاملات الصباحية اليوم التي من ضمنها الفراخ البيضاء، وهي الأكثر انتشارًا ومبيعًا في الأسواق المختلفة.





أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

وبحسب التحديث الأخير المعلن عبر بورصة الدواجن، تأتي أسعار الفراخ اليوم الأربعاء كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المزارع وللمستهلك







الفراخ البيضاء سجلت اليوم 78,79 جنيه للكيلو في البورصة، بينما يُباع الكيلو في الأسواق للمستهلك بين 92 و98 جنيهًا حسب المنطقة.

أسعار الفراخ الساسو اليوم



وبلغ سعر الفراخ الساسو اليوم داخل المزرعة بين 90 و91 جنيها للكيلو؛ لتباع بالأسواق للمواطنين ما بين 100 و101 جنيه للكيلو على حسب المنطقة.





أسعار الفراخ البلدي اليوم للمستهلك

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الأربعاء بين 109 و110 جنيهات داخل المزارع، بينما جاءت لتصل إلى المستهلك في الأسواق بـ119 و120 جنيهًا على حسب المنطقة.