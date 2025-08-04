أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في مصر

كشفت آخر التحديثات الصادرة عن بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 8-4-2025، وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عن وجود تحديث جديد في أسعار الفراخ البيضاء في مختلف الأسواق المصرية، سواء للمستهلك أو في المزارع.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في مصر

وصل متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء، وفق آخر تحديث في الأسواق للمستهلك اليوم الثلاثاء، إلى نحو 99 جنيهاً، بينما سجل متوسط سعر كيلو الفراخ البلدية نحو 123 جنيهاً للمستهلك.

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء

ويتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء في المزرعة بين 80 و81 جنيهاً، فيما يصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 90 و99 جنيهاً للكيلو في المتوسط.

سعر كيلو الفراخ الساسو

وعن سعر كيلو الفراخ الساسو، فقد سجلت في آخر تحديث لها في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء ما بين 85 إلى 86 جنيه، حيث تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 95 إلى 105 جنيها للكيلو في المتوسط.

كما سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم الإثنين ووفق آخر تحديث لها في بورصة الدواجن نحو 68 جنيهًا، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 73 إلى 80 جنيهًا للكيلو في المتوسط.