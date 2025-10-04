تحدث خلال أيام.. «الميكرومون» ظاهرة غريبة في السماء تجعل القمر أصغر حجمًا

ظاهرة فلكية مثيرة تعكس مشهدا سماويا فريدا من نوعه ستحدث خلال أيام قليلة، يظهر القمر فيها بشكل أصغر من المعتاد، وتعرف هذه الظاهرة بـ «الميكرومون» أو القمر الصغير، ورغم أن هذه الظاهرة قد لا تكون واضحة للبعض بالعين المجردة، فإنها تتيح لمحبي تلك الظواهر فرصة لفهم أعمق لتفاصيل حركة القمر في مداره حول الأرض.. فما تفاصيل تلك الظاهرة؟

ظاهرة الميكرومون تظهر في السماء خلال أيام

في ليلة الأحد 13 أبريل، سيتمكن الناس من مشاهدة ظاهرة فلكية مميزة، وهي الميكرومون، هذا القمر الكامل سيظهر أصغر حجمًا بسبب بعده الأكبر عن الأرض، فإن القمر في هذه الظاهرة سيبدو أقل سطوعًا مقارنةً بالأقمار الكاملة الأخرى، وفقًا لصحيفة «washingtonpost».

الفارق بين الميكرومون والسوبرموند

على عكس «السوبرموند»، الذي يحدث عندما يقترب القمر من الأرض ويظهر أكبر وأكثر إشراقًا، فإن الميكرومون يصعب تميزه بالعين المجردة إلا في حالات معينة، للمراقبة الجيدة لهذه الظاهرة، من المهم اختيار مكان بعيد عن التلوث الضوئي ومفتوح على السماء.

تحدث ظواهر «السوبرموند» و«الميكروموند» عدة مرات في السنة، وذلك عندما يتزامن اكتمال القمر مع مواضع معينة في مداره حول الأرض، فمن المتوقع أن يظهر الميكرومون المقبل في مايو، بينما سيشهد الخريف المقبل 3 ظواهر من السوبرموند، في شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

تعتبر ظاهرة الميكرومون فرصة نادرة لمراقبة القمر في حالة فريدة، رغم صعوبة تميزه بالعين المجردة، إلا أن مجرد الوعي بهذه الظاهرة يعزز من فهمنا لحركات الأجرام السماوية وأثرها على كوكبنا.

سيتزامن ظهور القمر الصغير أيضًا مع أول بدر في الربيع، ما يجعله «قمرًا ورديًا»، وهذا لا يعني أن القمر سيتألق باللون الوردي، إذ اشتقت هذه الظاهرة من ازدهار أزهار «الفلوكس الزاحفة» في أوائل الربيع، وفقًا لتقويم المزارعين القديم.

سيكون القمر الصغير في أقصى سطوع له عند الساعة 8:22 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، يوم السبت، على الرغم من أنه سيكون مرئيًا طوال الليل.