نصائح فعالة لمواجهة تقلبات الطقس في فصل الربيع.. تجنب هذه العادات الضارة
نصائح فعالة لمواجهة تقلبات الطقس في فصل الربيع.. تجنب هذه العادات الضارة
مع دخول فصل الربيع، تزداد التقلبات الجوية التي قد تؤثر سلبًا على الصحة، خاصةً لمرضى الحساسية والجهاز التنفسي، ومن الضروري معرفة الأشياء التي يجب تجنبها للحفاظ على صحتك خلال هذه الفترة، بحسب الدكتورة نهلة عبدالوهاب، رئيس قسم المناعة والحساسية بجامعة القاهرة، لـ«الوطن».
تجنب هذه العادات الضارة خلال فصل الربيع
- تجنب الخروج في الأوقات التي تزداد فيها نسبة الأتربة أو حبوب اللقاح في الهواء، خاصةً لمرضى الحساسية، إذا كان الخروج ضروريًا، ويُنصح بارتداء كمامة طبية لحماية الجهاز التنفسي.
- إبقاء النوافذ مفتوحة يسمح بدخول الأتربة وحبوب اللقاح إلى المنزل، ما قد يزيد من أعراض الحساسية، يُفضل إبقاء النوافذ مغلقة واستخدام أجهزة تنقية الهواء إذا لزم الأمر.
- إهمال النظافة الشخصية بعد العودة إلى المنزل وبعد قضاء وقت خارج المنزل، قد تعلق حبوب اللقاح والأتربة على الملابس والشعر والجلد، لذا، يُنصح بتغيير الملابس وغسل اليدين والوجه فور العودة، والاستحمام إذا أمكن.
- تجاهل الأعراض المبكرة للحساسية عند الشعور بأعراض مثل العطس المتكرر، حكة في العينين، أو ضيق في التنفس، يجب عدم تجاهلها، استشر طبيبك للحصول على العلاج المناسب وتجنب تفاقم الحالة.
- تناول الأطعمة المعروفة بتسببها في الحساسية لأن بعض الأطعمة قد تزيد من أعراض الحساسية لدى بعض الأشخاص، إذا كنت تعلم أن لديك حساسية تجاه أطعمة معينة، تجنب تناولها خلال فترة الربيع.
- إهمال تناول الأدوية الموصوفة إذا كنت تعاني من حساسية موسمية، فإن الالتزام بتناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب يساعد في السيطرة على الأعراض وتجنب المضاعفات.