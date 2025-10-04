نصائح فعالة لمواجهة تقلبات الطقس في فصل الربيع.. تجنب هذه العادات الضارة

مع دخول فصل الربيع، تزداد التقلبات الجوية التي قد تؤثر سلبًا على الصحة، خاصةً لمرضى الحساسية والجهاز التنفسي، ومن الضروري معرفة الأشياء التي يجب تجنبها للحفاظ على صحتك خلال هذه الفترة، بحسب الدكتورة نهلة عبدالوهاب، رئيس قسم المناعة والحساسية بجامعة القاهرة، لـ«الوطن».

تجنب هذه العادات الضارة خلال فصل الربيع