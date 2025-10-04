أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الخميس 10-4-2025

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الخميس 10-4-2025

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الخميس 10-4-2025

أعلنت بورصة الدواجن تحديثا جديدا في أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 10-4-2025 في تعاملات الفترة الصباحية، وتحظى الكتاكيت باهتمام ومتابعة يومية من جانب المربين والمستهلكين.

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن

يسجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس، ما بين 35 إلى 40 جنيهًا بالمزارع، فيما بلغ متوسط سعر الكتكوت الأبيض «قطعان» 35 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت الساسو

- تتراوح أسعار الكتاكيت الساسو والكتكوت الساسو بيور، اليوم الخميس، في بورصة الدواجن، بين 13 إلى 14 جنيهًا.

- تراوحت أسعار الكتاكيت البلدي اليوم الخميس، 6.5 إلى 7 جنيهات.

- سجلت أسعار الكتاكيت الهجين نحو 9-10 جنيهات.

- أسعار الكتاكيت جيل ثاني سجلت نحو 11-12 جنيهًا في بورصة الدواجن.

- سجلت أسعار الكتاكيت روزي بيور نحو 13- 14 جنيها في بورصة الدواجن.

أسعار كتاكيت الشركات اليوم

- أسعار كتاكيت القاهرة للدواجن 55 جنيهًا.

- أسعار كتاكيت نيوهوب إيجيبت اليوم 48 جنيهًا.

- أسعار كتاكيت الوطنية اليوم 53.5 جنيه.

- أسعار كتاكيت الوادي للدواجن 47 جنيهًا.

- أسعار كتاكيت العناني اليوم 51 جنيهًا.

- أسعار كتاكيت القصبي اليوم 48 جنيهًا.

- أسعار كتاكيت نيوجين اليوم 50 جنيهًا.

- أسعار كتاكيت مكة المكرمة اليوم 45 جنيهًا.

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