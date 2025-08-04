تحديث جديد في أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 8-4-2025 بمصر

كشفت بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في مصر، عن آخر تحديثاتها بشأن أسعار الكتاكيت خلال التعاملات اليومية، إلى جانب باقي الأنواع في مختلف المزارع العاملة في السوق المحلية، حيث يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم في بورصة الدواجن بين 40 إلى 54 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

وشهدت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في مصر، تحديثًا جديدًا في المزارع للعديد من الأنواع اليوم في بورصة الدواجن، للعديد من الأنواع، وفقا لآخر تحديث للأسعار المعلنة على بورصة الدواجن، على النحو التالي:

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن بين 40 إلى 54 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن بين 13 إلى 14 جنيهًا.

- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن بين 11 إلى 12 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن بين 7 إلى 7.5 جنيهات.

أسعار الكتاكيت في مصر

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن بين 13 إلى 14 جنيهًا.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن بين 13 إلى 14 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت الهجين اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن بين 9 إلى 10 جنيهات.