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مستشار خامنئي: التهديدات ضد إيران قد تدفعنا لطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

مستشار خامنئي: التهديدات ضد إيران قد تدفعنا لطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

مستشار خامنئي: التهديدات ضد إيران قد تدفعنا لطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قال مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، إنّ التهديدات المستمرة ضد طهران قد تؤدي إلى طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران، ونقل المواد المخصبة إلى مواقع غير معلنة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل.

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