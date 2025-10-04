مدير «تعليم الفيوم» يوجّه بتفعيل البرنامج العلاجي في القراءة والكتابة بالمدارس

تابع الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم في الفيوم اليوم، سير العملية التعليمية في مدارس إدارتي شرق وغرب الفيوم، حيث حضر طابور الصباح وتحية العلم والإذاعة المدرسية في مدرسة كفور النيل الإعدادية بشرق الفيوم، وتابع سير العملية التعليمية داخل عددٍ من الفصول الدراسية.

وحضر وكيل الوزارة عددًا من الحصص الدراسية في مختلف المواد الدراسية، وناقش الطلاب في مختلف المواد الدراسية لمعرفة مستوى أدائهم الأكاديمي، مشددا على أهمية المتابعة المستمرة للتقييمات.

تعزيز الأنشطة المدرسية

وأكد مدير تعليم الفيوم، ضرورة الحفاظ على النظافة العامة داخل المدرسة، إضافة إلى تعزيز الأنشطة المدرسية التي تساهم في تطوير مهارات الطلاب بشكل شامل، مشيدًا بانضباط وانتظام طابور الصباح بالمدرسة وحضور جميع المعلمين والطلاب طابور وتحية العلم.

تفعيل البرامج العلاجية للقراءة والكتابة

وشملت الجولة تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم، مدرسة كفور النيل الابتدائية بشرق الفيوم، وشدد على أهمية تفعيل البرامج العلاجية للتلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة، مؤكدا ضرورة متابعة الأداء بشكل مستمر لتحقيق أفضل النتائج.

وتابع وكيل الوزارة سير العملية التعليمية بمدرسة دمو الابتدائية بمرحلتي رياض الأطفال، والابتدائي، حيث تفقد قاعات رياض الأطفال، والفصول الدراسية بالمرحلة الابتدائية، وشدد على أهمية تفعيل البرامج العلاجية للتلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة، مؤكدا ضرورة متابعة الأداء بشكل مستمر لتحقيق أفضل النتائج.

منع غياب الطلاب بالمدارس

وشملت جولة وكيل الوزارة، متابعة مدرسة الإعدادية المشتركة شرق الفيوم، حيث تفقد المدرسة والفصول الدراسية، وحضر حصة لغة عربية في الصف الثاني الإعدادي، وناقش الطلاب للوقوف على المستوى العلمي.

وشدد على إدارة المدرسة بضرورة حضور جميع الطلاب إلى المدرسة وعدم تغيب الطلاب، ومتابعة التقييمات الأسبوعية والشهرية، والمتابعة الفنية المستمرة للفصول الدراسية.

واختتم جولته في مدرسة الفيوم الثانوية للبنات بإدارة غرب الفيوم التعليمية، حيث تفقد الفصول الدراسية، وأكد أهمية المتابعة الفنية المستمرة لضمان تحسين الأداء، كما أشاد بانضباط وانتظام العملية التعليمية بمدرسة الفيوم الثانوية للبنات، والمستوى المتميز لطالبات المدرسة.

متابعة التقييمات الأسبوعية والشهرية

ولفت إلى أهمية متابعة التقييمات الأسبوعية والشهرية، حيث تفقد الفصول الدراسية، وضرورة تفعيل الأنشطة التربوية والتعليمية لتعزيز مهارات الطلاب في مختلف المجالات، ووجّه بضرورة المشاركة في جميع المسابقات وتفعيل الأنشطة بالمدرسية بجميع المدارس على مستوى المحافظة.