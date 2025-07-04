إحالة مدير مدرسة ومعلم للشؤون القانونية بسبب التقييمات ورصد مخالفات بالجيزة

زار سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عددا من المدارس، يرافقه محمد حفني، مدير عام إدارة المتابعة بالمديرية، وتتضمنت الجولة ثلاث إدارات تعليمية رئيسية هي: البدرشين، الحوامدية، وأبو النمرس. في مدرسة مصطفى عمار الإعدادية المشتركة، وجّه الشكر لمنال عبد التواب أبو الدهب، مديرة المدرسة، على مستوى الانضباط والتفاعل، وفي مدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، التي شهدت اتخاذ إجراءات إدارية فورية، جرى استدعاء مدير التعليم الفني ووكيل الإدارة، لبحث سبل استعادة الانضباط وتنشيط الأداء المهني.

إحالة معلم للشؤون القانونية

في مدرسة المنوات، أحال أحد المعلمين إلى الشؤون القانونية، بعد التثبت من وجود خلل في تقييمات الطلاب مقارنة بمستواهم الفعلي، واستبعاد إحدى مديرات المدارس لرصد مخالفات إدارية وسلوكية داخل المدرسة، في إجراء يعكس الحزم الكامل في محاسبة المقصرين.

ووجه خلال الجولة، تكثيف ندوات الولاء والانتماء داخل المدارس، والإسراع في إنهاء أعمال الصيانة البسيطة والتجميل المدرسي، والتزام صارم بتطبيق نظام البوكليت في الشهادة الإعدادية، والتأكيد على جاهزية المدارس لاستقبال اختبارات نهاية العام، وضرورة تنشيط الأنشطة التربوية المتنوعة، باعتبارها مسارًا موازيًا في تكوين شخصية الطالب.