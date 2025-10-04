سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الخميس 10-4-2025

استقر سعر الريال السعودي اليوم الخميس 10-4-2025 أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بمصر، حيث وصل متوسط السعر إلى 13.74 جنيه للشراء و13.78 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

وترصد السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في عدد من البنوك الحكومية والخاصة وبنوك المعاملات الإسلامية، وسعر الريال أمام الدولار واليورو، كما يلي.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي

يتداول سعر الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي اليوم عالميًا عند 0.27 دولار على مستوى الشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه بفروع البنك الأهلي المصري بالتعاملات المسائية، 13.60 جنيه للشراء و13.67 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

ويتداول سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري بفروع بنك مصر، عند مستويات 13.60 و13.66 جنيه للشراء والبيع بالترتيب.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة بالفترة المسائية، 13.61 و13.67 جنيه للشراء والبيع، على التوالى.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية بالتعاملات المسائية، 13.61 جنيه للشراء و13.65 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، لمستويات 13.63 جنيه للشراء و13.67 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وحقق سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه في بنك فيصل الإسلامي، 13.61 جنيه للشراء و13.67 جنيه للبيع.