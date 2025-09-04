سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 9-4-2025 في البنوك المصرية

سجّل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 9-4-2025 أمام الجنيه المصري مستويات مستقرة خلال التعاملات المسائية داخل أغلب البنوك العاملة في مصر، ليصل إلى متوسط 13.747 جنيهًا للشراء و13.77 جنيهًا للبيع، وفقًا لآخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

وترصد السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في عدد من البنوك الحكومية والخاصة وبنوك المعاملات الإسلامية، وفقًا لآخر تحديث، وسعر الريال أمام الدولار واليورو.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي

يتداول سعر الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي اليوم عالميًا عند 0.27 دولار على مستوى الشراء.

سعر الريال السعودي مقابل اليورو

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم أمام اليورو مستوى 0.24 يورو للشراء عالميًا.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه بفروع البنك الأهلي المصري بالتعاملات المسائية، 13.71 جنيها للشراء و13.77 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

ويتداول سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري بفروع بنك مصر، عند مستويات 13.71 و13.77 جنيها للشراء والبيع بالترتيب.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة بالفترة المسائية، 13.71 و13.77 جنيها للشراء والبيع، على التوالى.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية بالتعاملات المسائية، 13.74 جنيها للشراء و13.78 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولى، لمستويات 13.74 جنيها للشراء و13.77 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وحقق سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه فى بنك فيصل الإسلامي، 13.76 جنيها للشراء و13.7 جنيها للبيع.