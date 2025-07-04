استقرار سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الاثنين 7-4-2025

كشفت البنوك المصرية عن أحدث سعر لصرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري وفي بنك مصر اليوم الاثنين 7-4-2025، حيث استقر سعر شراء الريال السعودي عند 13.56 جنيه مقابل 13.64 جنيه للبيع.

وترصد السطور التالية سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم، وفق آخر البيانات المعلنة من البنوك المصرية عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية، والتي جاءت كما يلي.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى مستوى 13.56 جنيه لعملية الشراء مقابل 13.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في بنك مصر نحو 13.56 جنيه مقابل 13.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية



تداول سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 13.59 جنيه للشراء مقابل 13.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة



سجل سعر الريال السعودي داخل بنك القاهرة اليوم مقابل الجنيه المصري نحو 13.56 جنيه للشراء مقابل 13.63 جنيه للشراء.