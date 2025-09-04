محافظ القاهرة يقود حملة لنقل الباعة لأماكنهم الجديدة في موقف السلام

قاد محافظ القاهرة، إبراهيم صابر، حملة واسعة النطاق لنقل الباعة الجائلين إلى مواقعهم الجديدة داخل موقف السلام الجديد الذي تم إنشاؤه حديثًا، كما تم خلال الحملة رفع جميع الإشغالات الموجودة في المنطقة المحيطة بالموقف.

تكثيف أعمال النظافة

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف أعمال النظافة بالمنطقة المحيطة بنفق السلام أسفل الدائري ، وميدان السادات بحى السلام أول ، والشوارع المحيطة بالموقف بعد اخلائها من الإشغالات، ورفع كفاءة الرصف والأرصفة، واستعواض البلدورات، والعمل على زيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير ، لتتناسب مع الشكل الحضارى للموقف الجديد .

ويستوعب موقف السلام الجديد 2500 سيارة نقل وسرفيس، وبه 224 محلًا، ومكون من 3 أدوار، ومزود بكل الخدمات: مسجد، ودورات مياه، ونقطة إسعاف، وكافتيريات، وغرف خدمات.