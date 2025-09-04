محافظ القاهرة يقود حملة لنقل الباعة لأماكنهم الجديدة في موقف السلام

محافظ القاهرة يقود حملة لنقل الباعة لأماكنهم الجديدة في موقف السلام

محافظ القاهرة يقود حملة لنقل الباعة لأماكنهم الجديدة في موقف السلام

قاد محافظ القاهرة، إبراهيم صابر، حملة واسعة النطاق لنقل الباعة الجائلين إلى مواقعهم الجديدة داخل موقف السلام الجديد الذي تم إنشاؤه حديثًا، كما تم خلال الحملة رفع جميع الإشغالات الموجودة في المنطقة المحيطة بالموقف.

تكثيف أعمال النظافة

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف أعمال النظافة بالمنطقة المحيطة بنفق السلام أسفل الدائري ، وميدان السادات بحى السلام أول ، والشوارع المحيطة بالموقف بعد اخلائها من الإشغالات، ورفع كفاءة الرصف والأرصفة، واستعواض البلدورات، والعمل على زيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير ، لتتناسب مع الشكل الحضارى للموقف الجديد .

ويستوعب موقف السلام الجديد 2500 سيارة نقل وسرفيس، وبه 224 محلًا، ومكون من 3 أدوار، ومزود بكل الخدمات: مسجد، ودورات مياه، ونقطة إسعاف، وكافتيريات، وغرف خدمات.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا