محافظ القاهرة: تطوير منطقة السيدة عائشة وتحويلها لممشى سياحي

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن منطقة السيدة عائشة تعد من أعرق المناطق التاريخية في العاصمة، وتحمل مكانة كبيرة في وجدان المصريين، مضيفًا أن أعمال التطوير الجارية حاليًا تهدف إلى إعادة إحياء المنطقة بالشكل اللائق بتاريخها ومكانتها.

مشكلة كوبري السيدة عائشة والحل المقترح

في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON، تحدث صابر عن كوبري السيدة عائشة الذي يمثل مشكلة مرورية كبيرة، مشيرًا إلى أن الكوبري تم إنشاؤه في الثمانينات وكان يعاني منذ البداية من عيوب إنشائية، خاصة الميول الإنشائية التي نتجت عن محاولة المصمم تفادي بعض العقارات وقت إنشائه.

وأوضح أن هذه العيوب كانت تؤدي إلى العديد من الحوادث على مدار السنوات، قائلًا: «الكوبري فيه ميول منذ إنشائه، وده كان يؤدي لحوادث كتيرة».

وأكد أن الحل المقترح هو تنفيذ محور مروري جديد، يتمثل في محور موازي لمحور صلاح سالم، يبدأ من منطقة مجرى العيون ويمتد إلى مصر القديمة، مع التأكيد على أن فك الكوبري لن يتم إلا بعد الانتهاء الكامل من المحور البديل، الذي يتم تنفيذه حاليًا.

تحويل المنطقة إلى ممشى سياحي

فيما يتعلق بتطوير المنطقة، ذكر صابر أن هناك خطة شاملة لتحويل المنطقة إلى ممشى سياحي يمتد من مسجد السيدة عائشة حتى قلعة صلاح الدين ومسجد السلطان حسن، وهذا التحول سيعزز من جاذبية المنطقة السياحية ويعيد إحياء التراث المعماري والتاريخي.

وأضاف أن المنطقة كانت تضم جزءًا من سور القاهرة القديم، لكن السور كان مخفيًا خلف مجموعة من العقارات، موضحًا أنه تم تعويض السكان الذين تم نقلهم إلى مساكن بديلة، تمهيدًا لبدء وزارة الآثار أعمال الترميم لإعادة السور التاريخي إلى الواجهة.