القصة الكاملة وراء عودة الذئب الرهيب للحياة بعد انقراضه.. كيف حدثت طريقة الإحياء؟
القصة الكاملة وراء عودة الذئب الرهيب للحياة بعد انقراضه.. كيف حدثت طريقة الإحياء؟
عودة الذئب الرهيب للحياة بعد انقراضه للحياة مرة أخرى إنجاز علمي غير مسبوق نجحت مجموعة من العلماء في تحقيقه على أرض الواقع بعد سنوات طويلة من التجارب والبحث العلمي، حيث تمت إعادة هذا الحيوان البري للحياة مرة أخرى بعد مرور آلاف السنين على انقراضه بولادة 3 ذئاب شرسة صغيرة، تتم تربيتها داخل محمية طبيعية غير معلنة.
تفاصيل إعادة الذئب الرهيب المنقرض للحياة
وقالت الشركة العلمية المختصة بهذا الإنجاز العلمي، إنّ الذئاب الصغيرة التي تحمل فصيلة الذئب الرهيب تحمل سمات الكلاب العملاقة المفقودة منذ زمن طويل، وتعتبر خطوة نجاح استنساخ هذا الحيوان المنقرض وإعادته للحياة مرة أخرى سرًا محفوظًا بعناية حتى يتم الإعلان عنه، وفق صحيفة «بيبول» الأمريكية.
التخطيط لإعادة حيوانات منقرضة أخرى للحياة
ليس الذئب الرهيب هو الحيوان المنقرض الوحيد الذي تسعى الشركة المختصة لإعادته للحياة مرة أخرى، حيث تشمل القائمة العلمية لإعادة تلك التجربة مرة أخرى أيضًا الماموث الصوفي، وطائر الدودو، والثيلين أو المعروف باسم النمر التسماني.
وفي مارس، فاجأت الشركة المجتمع العلمي بخبر نسخها للحمض النووي للماموث بإنتاج فأر صوفي وهو مخلوق هجين ذو فراء ذهبي طويل، وأيض دهون متسارع كالماموث.