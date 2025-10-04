القصة الكاملة وراء عودة الذئب الرهيب للحياة بعد انقراضه.. كيف حدثت طريقة الإحياء؟

عودة الذئب الرهيب للحياة بعد انقراضه للحياة مرة أخرى إنجاز علمي غير مسبوق نجحت مجموعة من العلماء في تحقيقه على أرض الواقع بعد سنوات طويلة من التجارب والبحث العلمي، حيث تمت إعادة هذا الحيوان البري للحياة مرة أخرى بعد مرور آلاف السنين على انقراضه بولادة 3 ذئاب شرسة صغيرة، تتم تربيتها داخل محمية طبيعية غير معلنة.

تفاصيل إعادة الذئب الرهيب المنقرض للحياة

وقالت الشركة العلمية المختصة بهذا الإنجاز العلمي، إنّ الذئاب الصغيرة التي تحمل فصيلة الذئب الرهيب تحمل سمات الكلاب العملاقة المفقودة منذ زمن طويل، وتعتبر خطوة نجاح استنساخ هذا الحيوان المنقرض وإعادته للحياة مرة أخرى سرًا محفوظًا بعناية حتى يتم الإعلان عنه، وفق صحيفة «بيبول» الأمريكية.

ولنجاح تجربة الاستنساخ والنجاح لأول مرة في إعادة حيوان منقرض للحياة بعد آلاف السنين، فقد استخدمت الشركة المختصة بتلك التجربة العلمية، عملية تحرير الجينات لتعديل سمات الحيوانات الموجودة إلى الحد الذي يصبح فيه الحمض النووي الخاص بها في الأساس هو حمض الحيوانات المفقودة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة العلمية في بيان رسمي: «لقد قام فريقنا بأخذ الحمض النووي من سِن عمره 13000 عام وجمجمة عمرها 72000 عام من أحفوريات تعود للذئب الرهيب المنقرض، ومن ثم بدأ العمل على استنساخ فصيلته لإعادته للحياة مرة أخرى، بحسب مجلة «تايم».

وبالاعتماد على تقنيات متقدمة بالهندسة الوراثية واستخدام حمض نووي قديم محفوظ لهذا الحيوان البري، نجح العلماء في فك شفرة جينوم الذئب الرهيب، وأعادوا كتابة الشفرة الوراثية للذئب الرمادي الشائع لتتطابق معه، وباستخدام الكلاب الأليفة كأمهات بديلة، أنجبت 3 ذئاب صغيرة، وهي رومولوس وريموس وكاليسي، في 3 ولادات منفصلة خريف العام الماضي و هذا الشتاء ، وهو ما أدى عمليًا ولأول مرة إلى إحياء سلالة من الحيوانات التي اختفت جيناتها الحية منذ زمن طويل.

التخطيط لإعادة حيوانات منقرضة أخرى للحياة