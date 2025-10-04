السرعات المقررة للسيارات على الطرق.. لتتجنب المخالفات والغرامات

في كثيرٍ من الأحيان، يتعرّض العديد من المواطنين من قائدي المركبات للمخالفات المرورية بسبب السرعة التي يسيرون بها على الطرقات، وقد يكون ذلك نتيجة لعدم معرفتهم بالسرعات المقررة، الأمر الذي يجعل الإدارة العامة للمرور تحرص على توعية المواطنين بالسرعات المقررة تجنبا للمخالفات المرورية.

وحرصت وزارة الداخلية عبر موقع الرسمي على نشر السرعات المقررة على الطرقات السريعة، سواء كانت داخل المدن أو التجمعات السكنية والصناعية والسياحية، ونوضح من خلال هذا التقرير تلك السرعات المقررة على الطرقات، كالتالي:

وتختلف السرعات المقررة على الطرقات باختلاف المناطق والأماكن المختلفة، وتتمثل في الآتي:

السرعات المقررة داخل المدن

تصل السرعة إلى 40 كيلومترًا في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات.

تصل السرعة إلى 60 كيلومترًا في الساعة لباقي أنواع المركبات.

السرعات المقررة داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية

تصل السرعة إلى 40 كيلومترا لكل أنواع المركبات.

السرعات المقررة على الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات

تصل السرعة إلى 60 كيلومترا في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمي تريلر.

تصل السرعة إلى 70 كيلومترا في الساعة للسيارات النقل.

تصل السرعة إلى 80 كيلومترا في الساعة لسيارات نقل الركاب.

تصل السرعة إلى 90 كيلومترا في الساعة لباقي أنواع السيارات.

السرعات المقررة على الطرق الصحراوية

تصل السرعة إلى 70 كيلومترا في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمي تريلر.

تصل السرعة إلى 80 كيلومترا في الساعة لسيارات النقل.

تصل السرعة إلى 90 كيلومترا في الساعة لسيارات نقل الركاب.

تصل السرعة إلى 100 كيلومتر في الساعة لباقي أنواع السيارات.