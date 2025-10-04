7 حالات تسبب مرارة الفم.. طرق منزلية بسيطة للتخلص منها

يُعاني الكثير من الأشخاص من الشعور بمرارة الفم أو المذاق المعدني من حين لآخر، وهو أمر يثير القلق والتساؤلات عند البعض منهم حول السبب في هذه الحالة، وهل يُمكن أن يشير هذا شعور مرارة الفم إلى الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، وفقًا للموقع الطبي health line، نستعرض أبرز 7 أسباب قد تؤدي إلى الشعور بمرارة الفم، كالتالي:

7 حالات تسبب مرارة الفم

ارتجاع المريء: يعتبر من أشهر أسباب الشعور بمرارة الفم نتيجة تسبب ارتجاع المريء في جفاف الفم ومن ثم التذوق المعدني.

تناول بعض الأدوية: تسبب بعض الأدوية الإحساس بمرارة الفم، من بينها أدوية المعدة والسكر.

التهاب اللثة: يسبب التهاب اللثة في حدوث نزيف اللثة بين الأسنان الذي ينتج عنه تكسير في كرات الدم التي تحتوي على الهيموجلوبين وبالتالي يشعر الإنسان بمرارة الفم.

التدخين المفرط: يؤثر التدخين المفرط على حاسة التذوق ويسبب مرارة في الفم.

مشاكل الأعصاب: يؤدي حدوث مشاكل في الأعصاب المسؤولة عن التذوق في الفم إلى حدوث المرارة في الفم.

التهاب الجيوب الأنفية: تتسبب التهاب الجيوب الأنفية ونزلات البرد في الشعور بمرارة الفم.

نقص في بعض العناصر الغذائية في الجسم مثل نقص الزنك، أو نقص فيتامين ب12.

علاج مرارة الفم

من جانبها تؤكد الدكتورة مي أيمن، استشاري أمراض الفم والأسنان خلال حديثها لـ«الوطن» أن علاج مرارة الفم يتمثل في معالجة السبب الرئيسي، ويمكن اتباع بعض العلاجات المنزلية التي تساهم في تخفيف مرارة الفم، منهاتنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط واستخدام غسول الفم المضاد للبكتيريا، وشرب الكثير من السوائل طوال اليوم وخاصة المياه والابتعاد عن تناول الأطعمة الدهنية أو الحارة.