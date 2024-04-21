7 طرق فعالة لعلاج ارتجاع المريء في المنزل.. احذر النوم بعد الأكل

في نهاية المريء توجد عضلة عصبية تعمل على إبقائه مغلقًا، وعندما تضعف هذه العضلة أو ترتخي يحدث الارتجاع المريئي الذي يعني رجوع حمض المعدة ومحتوياتها بشكل عكسي إلى المريء، وهو ما يعاني منه الكثيرون مسبباً لهم آلاما في الحلق وشعورًا يشبه الحريق في الصدر، لذلك نقدم في السطور التالية بعض الطرق الفعالة لعلاج ارتجاع المريء.

نصائح لتجنب مضاعفات ارتجاع المريء

يمكن تجنب الآلام المزعجة التي تزداد بالليل بسبب ارتجاع المريء، عن طريق اتباع نظام غذائي صحي غير مُرهق للمعدة بالإضافة إلى تناول الأطعمة التي تعمل على حفظ توازن الأحماض المعوية، بحسب الدكتور محمد عاطف استشاري أمراض الجهاز الهضمي الذي أوضح أنه على مرضى الارتجاع المريئي الابتعاد عن الأطعمة المسبكة أو المشبعة بالصلصة والدهون، مع مراعاة عدم تناول الطعام قبل النوم مباشرةً، بالإضافة إلى تجنب الطعام الحار والمشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة، من أجل الوقاية من التهابات المعدة.

طرق طبيعية لعلاج ارتجاع المريء

وخلال حديثه لـ«الوطن» حدد استشاري أمراض الجهاز الهضمي بعض الأطعمة والمشروبات الطبيعية لعلاج ارتجاع المريء وهي كالآتي:

1. مشروب الزنجبيل، يمكن لتناوله بانتظام أن يقلل من تأثير الارتجاع الحمضي.

2. مشروب اليانسون، يوفر طبقة حامية لأغشية الأمعاء المخاطية، وهو ما يساعد في علاج ارتجاع المريء.

3. الزبادي، من أشهر منتجات الألبان التي تعمل على حفظ توازن أحماض المعدة وإعادة المريء إلى حالته الطبيعية.

4. خل التفاح، يمكن تناوله مخففاً بالماء لعلاج ارتجاع المريء.

5. بعض الأعشاب والبهارات مثل القرفة والقرنفل.

6. بعض الفواكه مثل البطيخ والموز.

7. بعض الخضروات مثل البروكلي والجزر والبنجر.