موعد ارتداء الملابس الصيفية.. وتوقعات درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة

تقلبات في الأحوال الجوية تشهدها البلاد خلال الأيام الماضية، ما بين ارتفاع وانخفاض في الحرارة ما يجعل الحيرة تزداد حول ارتداء الملابس الصيفية أم الاستمرار في الملابس الشتوية.

الدكتورة منار غانم عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحدثت عن تقلبات الطقس في تلك الفترة وموعد ارتداء الملابس الصيفية في حديثها للوطن.

موعد ارتداء الملابس الصيفية

وقالت الدكتورة منار، إنه لا يجب التسرع في ارتداء الملابس الصيفية، لافتة إلى أن الجو الحالي يناسبه ارتداء الملابس الخريفية أو الشتوية الخفيفة، بسبب تغير درجات الحرارة بشكل يومي.

وعن موعد ارتداء الملابس الصيفية، أشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه سيكون مناسب ارتداء الملابس الصيفية بعد أعياد شم النسيم ونهاية شهر 4 ومنتصف شهر مايو، حيث تبدأ البرودة في الاختفاء.

وقالت منار، إن قيم درجات الحرارة ستستمر في الفترة المقبلة بين الانخفاض والارتفاع، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستواصل انخفاضها في الأسبوع الحالي لتسجل العظمى على القاهرة بين 22 و23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 10 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 10 درجات مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 32 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 11 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 11 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 12 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 14 درجة مئوية.