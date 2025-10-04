«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة وأمطار على القاهرة الكبرى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم، حيث تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات مئوية، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم الخميس

وتوقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة أنّه يتوقع اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر بسرعة رياح تتراوح بين 501 و 70 كيلومترا في الساعة، لترتفع الأمواج وتصل إلى 4 أمتار، كما تضطرب الملاحة على البحر المتوسط، بسرعة تتراوح بين 50 و60 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الأمواج يصل إلى 3 أمتار، وتنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الخميس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 12 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 32 والصغرى 13 درجة مئوية.