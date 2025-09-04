انخفاض درجات الحرارة وأمطار ورياح.. 4 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال 72 ساعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يسود غدا الخميس الموافق 10 إبريل طقس مائل للحرارة نهارا على الوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء في مصر.

4 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال 72 ساعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 4 و 5 درجات.

اضطرب الملاحة البحرية

تتمثل الظاهرة الثالثة في اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، مصحوبة برياح تتراوح سرعتها بين 50 ل 70 كم/س، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2.5 و 4 متر، مع اضطراب في الملاحة على البحر المتوسط بسرعة رياح تتراوح بين 50 و 60 كم/س، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2.5 و 3 متر، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.

درجات الحرارة الخميس 10 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 10 درجات مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 32 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 11 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 11 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 12 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 14 درجة مئوية.