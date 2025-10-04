حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المدن بالشرقية

حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المدن بالشرقية

حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المدن بالشرقية

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، القرار رقم 1198 لسنة 2025، بإعادة تنظيم العمل بين عدد من رؤساء المراكز والمدن.

حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المراكز والمدن

وجاء قرار محافظ الشرقية علي النحو التالي: نقل الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس؛ للإشراف على وظيفة رئيس مركز ومدينة كفر صقر، ونقل العميد عمر محمود الشافعي الأكرت المشرف على وظيفة رئيس مركز ومدينة مشتول السوق؛ للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة بلبيس، ونقل صبحي الهادي سليمان رئيس مركز ومدينة كفر صقر؛ للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة مشتول السوق.

متابعة مستمرة لأداء رؤساء المدن

وأكد المحافظ أن هذا القرار جاء بعد متابعه مستمرة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء واعاده تنظيم العمل بينهم وفي إطار خطه المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وعقب صدرو حركة التنقلات المحدودة حرص محافظ الشرقية علي عقد اجتماع مع رؤساء مراكز بلبيس وكفر صقر ومشتول السوق في حضور الأستاذ الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ وذلك للتأكيد على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذلك التواجد الدائم بالشارع والالتحام بالمواطنين والتعرف علي احتياجاتهم علي الطبيعة ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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