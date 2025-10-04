الاتحاد الأوروبي يعلق التعريفات الجمركية على السلع الأمريكية بعد قرار ترامب

الاتحاد الأوروبي يعلق التعريفات الجمركية على السلع الأمريكية بعد قرار ترامب

الاتحاد الأوروبي يعلق التعريفات الجمركية على السلع الأمريكية بعد قرار ترامب

أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق فرض تعريفات جمركية انتقامية بنسبة 25% على السلع الأمريكية لمدة 90 يوما، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف فرض التعريفات الجمركية الجديدة لمدة 3 أشهر.

تعليق الإجراءات المضادة على سلع بـ21 مليار يورو

ونقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي سيعلق التدابير المٌضادة، التي جرى الاتفاق عليها أمس الأربعاء، على سلع أمريكية بقيمة 21 مليار يورو، مُضيفة «نريد أن نعطي فُرصة للمُفاوضات.. إذا لم تكن مٌرضية، فإن تدابيرنا المضادة ستبدأ في السريان»

ترحيب دولي بتعليق التعريفات الجمركية

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية رحبت في وقت سابق بإعلان ترامب تعليق فرض التعريفات الجمركية الجديدة لمدة 90 يوما، حيث أكدت أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتفاوض على اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن فرض رسوم جمركية على جميع الوردات للولايات المتحدة الأمريكية بنسب مختلفة تبدأ من 10% وتصل لـ125% مما اعتبره بعض المحللين حرب تجارية عالمية.

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