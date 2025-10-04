الصين تسخر من رسوم أمريكا الجمركية بـ«قبعة ترامب»

الصين تسخر من رسوم أمريكا الجمركية بـ«قبعة ترامب»

الصين تسخر من رسوم أمريكا الجمركية بـ«قبعة ترامب»

سخرت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينج، من رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية، بطريقة الخاصة عبر موقع «إكس»، التي وصلت إلى نحو 120% على البضائع الصينية التي ستدخل الولايات المتحدة الأمريكية.

قبعة ترامب المصنوعة في الصين

ونشترت متحدث خارجية الصين عبر «إكس»، صورة تُظهر قبعة دونالد ترامب الشهيرة التي تحمل عبارة «جعل أمريكا عظيمة مجددًا»، وهي تحمل ملصق «صنع في الصين» وقفز سعرها من 50 دولارًا إلى 77 دولارًا، في إشارة إلى ارتفاع سعر البضائع الصينية في أمريكا بسبب التعرفات الجمركية الجديدة.

رسوم وحرب تجارية واسعة بين الصين وأمريكا

وأعلن الرئيس الأمريكي ترامب، أن 2 أبريل سيكون يوم تحرير الاقتصاد الأمريكي بعد إعلان فرض رسوم على كل الدول التي لديها تبادلات تجارية مع أمريكا.

وبعد أيام، أوقفت أمريكا الرسوم على كل الدول بسبب خسائر واسعة في البورصة الأمريكية في شارع وول ستريت الشهير، مع استمرار فرض الرسوم على البضائع الصينية وزيادتها للحد الأقصى وسط حرب تجارية واسعة بين بكين وواشنطن، ما اضطر الصين لتقديم شكوى ضد أمريكا أمام منظمة التجارة العالمية بسبب هذه الرسوم.

وتعمل الدول على التنسيق مع الولايات المتحدة لمنع أو تقليل الرسوم على اقتصادها، من أجل على توسيع التجارة العالمية المختلفة.

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