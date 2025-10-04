نائب رئيس الوزراء: مستشفى منفلوط صرح كبير وبه تقنيات حديثة ومعدات متطورة

نائب رئيس الوزراء: مستشفى منفلوط صرح كبير وبه تقنيات حديثة ومعدات متطورة

نائب رئيس الوزراء: مستشفى منفلوط صرح كبير وبه تقنيات حديثة ومعدات متطورة

قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، خلال زيارة قام بها اليوم لمستشفى منفلوط في أسيوط، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرا بالصعيد وكذا كل محافظات مصر.

وأوضح لقناة «إكسترا نيوز» أن مستشفى منفلوط هو صرح طبي كبير، مشيرًا إلى أن لديه تقنيات حديثة جدًا وكوادر طبية مميزة على مستوى المحافظة بشكل عام، واشار إلى أن كل العمليات الجراحية المتقدمة تتم من خلال هذا المستشفى.

وتابع: «من فترة كان هناك ضغط كبير على مستشفى جامعة أسيوط، والنهاردة لدينا 4 مشاريع ضخمة جدًا، وعلى هامش الزيارة توجهت إلى مستشفى أبو تيج المركزي وفى طريقنا أن ننتهى منه خلال الشهور القليلة المقبلة».

وأكمل: «توجهنا إلى وحدة صحية متميزة من وحدات حياة كريمة، وكذلك مستشفى أسيوط العام وهو مستشفى يخدم قطاع عريض جدًا، وكذلك مستشفى الرمد».

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