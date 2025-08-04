أعضاء بمجلس النواب: زيارة ماكرون تؤكد أن مصر صمام أمان الشرق الأوسط

وصف عدد من أعضاء مجلس النواب، الاحتشاد الجماهيري الكبير من المصريين بالعريش وبالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بمثابة رسالة واضحة وحاسمة للعالم كله بالدعم الحقيقى والاصطفاف الوطنى من الشعب المصرى العظيم بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية للقيادة السياسية ودعم القضية الفلسطينية والرفض وبشكل قاطع لملف التهجير القسرى للفلسطينيين.

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى القاهرة مباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسى والقمة الثلاثية التي جمعت مصر وفرنسا والأردن إضافة إلى الحشود المتواجدة في العريش بالتزامن مع زيارة الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي والتي يطلق من خلالها الرئيسان نداء السلام بوقف إطلاق النار وإعادة الإعمار وفق الخطة العربية، وهو ما يجب أن تدعمه الدول كانت ناجحة وحققت جميع أهدافها لصالح القضية الفلسطينية ورفض ملف التهجير القسري للفلسطينيين.

دعم خطة مصر لإعمار غزة

أوضح أباظة أن الاتصال الذي تم خلال القمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعكس التحرك المصري النشط لتوحيد المواقف الدولية من أجل وقف إطلاق النار، ودعم جهود الإعمار وفق الرؤية المصرية الشاملة، مشيراً إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وضعت العالم كله وبجميع دوله ومنظماته أمام مسئولياته التاريخية لتحقيق السلام والامن والاستقرار بالمنطقة.



وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن زيارة الرئيس الفرنسى ماكرون لمصر تحمل دلالات سياسية عميقة، وتجدد الاعتراف الدولي بدور القاهرة المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي، مشيدًا بالموقف الفرنسي الداعم لمبادرة مصر الخاصة بإعادة إعمار غزة ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.

دور مصر المحوري في الشرق الأوسط



أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون للقاهرة والقمة الثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والاتصال مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تعكس إدراك المجتمع الدولي بأن مصر تمثل صمام أمان للمنطقة وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بتنفيذ المجتمع الدولى لرؤية مصر والتى تتمثل فى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

رسالة مصر للعالم من العريش



واعتبر سليم بيان له أصدره اليوم الحشود المصرية بمدينة العريش بالتزامن مع وجود الرئيس السيسى والرئيس الفرنسى ماكرون بمثابة رسالة واضحة المعالم والمعايير تؤكد على مجموعة من الحقائق المهمة فى مقدمتها أن مصر حريصة كل الحرص على تحقيق السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة وأنه يجب على المجتمع الدولى أن يكون له دوره فى الرفض القاطع والحاسم لملف التهجير القسرى للفلسطينيين.



وأكد الدكتور محمد سليم أن زيارة الرئيس ماكرون للقاهرة جاءت فى وقت فى غاية الأهمية وتحمل دلالات قوية في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وازدياد معاناة الشعب الفلسطيني مشيراً إلى أن انعقاد القمة من القاهرة بعث برسالة سياسية واضحة مفادها أن مصر والأردن تقفان ضد مخطط التهجير وتدعوان لوقف الحرب فورًا وفتح مسار سياسي جاد يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

حشود المصريين في العريش



شدد اللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الجبهة الوطنية على أن حشود المصريين في مدينة العريش بمثابة رسالة واضحة وحاسمة للعالم له بحرص مصر قيادة وحكومة وشعباً على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية والرفض المطلق لملف التهجير القسري للفلسطينيين خاصة أن هذه الحشود تأتى بالتزامن مع زيارة الرئيسين المصرى عبد الفتاح السيسى، والفرنسى إيمانويل ماكرون للعريش.

ووصف الشعيني حشود العريش من أرض سيناء الطاهرة والمقدسة بالمبهرة والتاريخية وبعثت برسائل فى قمة الحسم للعالم كله مفادها أن المصريين وبجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية على قلب رجل واحد ويقفون صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى مضيفاً: «نقول من هنا من قلب سيناء المقدسة كلنا الجيش المصرى الباسل والشرطة الوطنية ومصر قيادة وحكومة وبرلماناً وشعباً وأحزاباً وبأزهرها الشريف وكنيستها الوطنية وقضائها الشامخ وإعلامها الوطنى هاهى تقول للعالم كله لا يمكن أن نتخلى عن القضية الفلسطينية ونرفض جميع المحاولات الرامية للتهجير القسرى للفلسطينيين ونحافظ على الحدود المصرية ولن نفرط فى جبة رمل واحدة من الأراضى المصرية ونثق ثقة مطلقة وبلا حدود فى القيادة الحكيمة والواعية الزعيم البطل المشير عبد الفتاح السيسى ونقول لسيادته كلنا فداء مصر وسير على بركة الله ونحن كلنا خلف قيادتك لسفينة هذا الوطن العظيم».



أشار اللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الجبهة الوطنية استمرار جميع المصريين فى دعمهم وبلا حدود للقضية الفلسطينية ورفضهم للتهجير مشيراً إلى مصر لن ولم تسمح بتصفية القضية تحت أى مسمى ولن يهدأ لها بال حتى يتحقق حلم الأشقاء الفلسطينيين فى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

وقف نزيف الدم في غزة

أكد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب أن زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لمصر ومباحثاته المهمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى والقمة الثلاثية المصرية - الفرنسية - الأردنية سيكون له دوره المحورى والمهم لدعم القضية الفلسطينية ووقف نزيف الدم فى قطاع غزة معتبراً الاتصال الذى تم خلال القمة الثلاثية مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بمثابة رساله واضحة للإدارة الأمريكية على سرعة التدخل للوقف الفورى لإطلاق النار والسير فى طريق السلام.



وقال المير إن زيارة الرئيس الفرنسى ماكرون جاءت توقيت بالغ الأهمية، إذ تشهد المنطقة تصاعدًا وتواترًا في الأحداث الإقليمية والدولية، جراء استمرار الاعتداءات الوحشية على الأراضي الفلسطينية وتحديدًا في قطاع غزة، وممارسة كافة أشكال العنف والاضطهاد وجرائم الحرب الوحشية ضد الشعب الفلسطيني مؤكداً أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودًا كبيرة لوقف نزيف الدماء الناتج عن الحرب على قطاع غزة، وتسعى جاهدة لتحريك المجتمع الدولي لوقف الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب مزيد من المجازر، والبحث عن طرق من شأنها تعزيز سبل السلام والاستقرار في المنطقة، والدفع نحو حل الدولتين وضمان إقامة الدولة الفلسطينية دون تهجير أو قتل أو سفك للدماء، والعمل على إعادة إعمار قطاع غزة وعودة الحياة إلى الشعب الفلسطيني كحق إنساني أصيل.

سولاف درويش: مشهد تاريخي في العريش

اعتبرت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر الاحتشاد الجماهيري الكبير من المصريين بالعريش وبالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون بمثابة رسالة واضحة وحاسمة للعالم كله بالدعم الحقيقى والاصطفاف الوطنى من الشعب المصرى العظيم بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية للقيادة السياسية ودعم القضية الفلسطينية والرفض وبشكل قاطع لملف التهجير القسرى للفلسطينيين.



ووصفت درويش فى بيان لها أصدرته اليوم مشهد اصطفاف المصريين ورفضهم لتهجير الفلسطينين بالتاريخى والمشرف وهو يجسد بكل وضوح وحدة الشعب المصري خلف قيادته السياسية ودعمه الكامل للثوابت الوطنية والقومية مثمنة الدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية وتحقيق الهدنة وعودة أهالي غزة الي وطنهم ، وحماية حقوقهم.



وأكدت النائبة سولاف درويش أن العالم كله اصبح على وعى وادراك كاملين بعد أن شاهد بالصوت والصورة وعلى الهواء مباشرة توافد آلاف المصريين إلى أرض سيناء المقدسة فى رسالة قوية للعالم أن مصر قيادةً وشعبًا مستمرة فى تقديم كل أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية وترفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين وأنها كانت ولا تزال وستظل على عهدها ونهجها الواضح والحاسم فى ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 مطالبة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.