وظائف شاغرة بمرتبات تتخطى 15 ألف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف شاغرة بمرتبات تتخطى 15 ألف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف شاغرة بمرتبات تتخطى 15 ألف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم

بمجرد حصول الشباب على المؤهل الدراسي الخاص به والانتهاء من الدراسة الجامعية، يسعى الكثيرون منهم للبحث عن الوظائف شاغرة، سواء كان في مجال دراستهم أو مجالات أخرى، ما يجعل موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، يهتم بتوفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة، وأعلن موقع فرصنا عن وظائف خالية بإحدى شركات التجارة الإلكترونية.

وأوضح موقع فرصنا كل التفاصيل الخاصة بالوظائف الشاغرة بمرتب شهري يصل إلى 15 ألف جنيه، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف، كالتالي:

الشروط المطلوبة للوظائف

أن يكون المتقدم للوظائف الشاغرة حاصل على مؤهل دراسي عالٍ.

أن يكون لديه خبرة تتراوح بين 3 و5 سنوات.

أن يكون لديه مستوى جيد جدًا في الحاسب الآلي.

أن يكون لديه مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

ألا يزيد سن المتقدم لـ الوظائف على 35 عامًا.

وظائف

حقوق ومميزات الوظائف

- تمنح الشركة للعاملين مرتب يبدأ من 10000 ويصل حتى 15 ألف.

- تمنح الشركة للعاملين تأمينات اجتماعية.

مسؤوليات الوظائف

المعرفة الجيدة بشركات الشحن المحلية والدولية وأساليب العمل في شركات الـ E-commerce.

القدرة على تنظيم سير العمل وتحسين الكفاءة التشغيلية.

التنسيق بين الفرق الداخلية لضمان سير العمل بسلاسة وتعاون فعال.

مراقبة مقاييس الأداء وإعداد تقارير تشغيلية دورية للإدارة العليا.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا