وظائف شاغرة بمرتبات تتخطى 15 ألف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم

بمجرد حصول الشباب على المؤهل الدراسي الخاص به والانتهاء من الدراسة الجامعية، يسعى الكثيرون منهم للبحث عن الوظائف شاغرة، سواء كان في مجال دراستهم أو مجالات أخرى، ما يجعل موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، يهتم بتوفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة، وأعلن موقع فرصنا عن وظائف خالية بإحدى شركات التجارة الإلكترونية.

وأوضح موقع فرصنا كل التفاصيل الخاصة بالوظائف الشاغرة بمرتب شهري يصل إلى 15 ألف جنيه، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف، كالتالي:

الشروط المطلوبة للوظائف

أن يكون المتقدم للوظائف الشاغرة حاصل على مؤهل دراسي عالٍ.

أن يكون لديه خبرة تتراوح بين 3 و5 سنوات.

أن يكون لديه مستوى جيد جدًا في الحاسب الآلي.

أن يكون لديه مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

ألا يزيد سن المتقدم لـ الوظائف على 35 عامًا.

حقوق ومميزات الوظائف

- تمنح الشركة للعاملين مرتب يبدأ من 10000 ويصل حتى 15 ألف.

- تمنح الشركة للعاملين تأمينات اجتماعية.

مسؤوليات الوظائف

المعرفة الجيدة بشركات الشحن المحلية والدولية وأساليب العمل في شركات الـ E-commerce.

القدرة على تنظيم سير العمل وتحسين الكفاءة التشغيلية.

التنسيق بين الفرق الداخلية لضمان سير العمل بسلاسة وتعاون فعال.

مراقبة مقاييس الأداء وإعداد تقارير تشغيلية دورية للإدارة العليا.