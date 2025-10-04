أماكن لا تفوتك في شم النسيم.. استمتع بوقتك مع أسرتك

يترقب الكثيرون الاحتفال بشم النسيم والذي من المقرر الاحتفال به يوم الـ21 إبريل الجاري، إذ يستعد الجميع للتنزه والاستجمام في مثل هذا الوقت من العام، لهذا نستعرض 3 أماكن لا تتردد في زيارتها في القاهرة للاستمتاع بالأجواء داخل أرجاء القاهرة المحروسة.

حديقة أم كلثوم في المنيل

واحدة من الأماكن التي يمكنك زيارتها في القاهرة والاستمتاع بالأجواء بداخلها حديقة أم كلثوم في المنيل، وذلك لكونها واحدة من أجمل الحدائق التي يمكنك الاستمتاع بوقت جميل بداخلها، فلا تتردد في الذهاب إليها في شم النسيم برفقة أسرتك أو أصدقائك، إذ تقع تقع حديقة أم كلثوم في المنيل بجوار كوبري الجامعة بعد المسرح العائم، شارع عبد العزيز آل سعود بجوار مسجد صلاح الدين.

حديقة الأزهر

تعتبر حديقة الأزهر من أشهر الأماكن في مدينة القاهرة، والتي يمكنك الاستمتاع بالذهاب إليها، فعلاوة على موقع المتميز، إلا أنها تعد من أبرز الحدائق وتحتوي على مجموعة متميزة من النافورات المائية، التي تضفي لها مظهرًا جماليًا تجعلها قبلة الكثيرون الذين يفضلون زيارتها عادة في هذا الوقت من العام، ويمكنك اصطحاب الأطفال بداخلها.

شارع المعز

يعتبر شارع المعز من الأماكن التراثية المميزة في القاهرة، والتي يمكنك الاستمتاع بزيارتها، إذ يعد ذلك الشارع قبلة مميزة للمصريين والسياح من مختلف الأماكن، لهذا يمكنك الذهاب إليه بأكثر من طريقة سواء المترو فهو قريب من محطة العتبة أو عبر الاتوبيسات المتجهة إلى هناك.