أرخص 5 أماكن للتنزه في القاهرة.. «خروجة بأقل من 20 جنيها»

الخروج في نزهة من الأمور الضرورية للترويح عن النفس، وتكملة الحياة العملية بشكل صحي، خالٍ من الأمراض النفسية، وعادًة ما يبحث الكثير من الأشخاص عن الأماكن الموفرة للخروج والمرح، وعلى هذا يقدم لكم «الوطن»، بعض الحدائق التي لا تتعدى سعر تذكرتها الـ 20 جنيها، ما يمكنك من التوفير المالي والحصول على السعادة النفسية في نفس الوقت.

حديقة الطاهرة

من أرخص الحدائق من حيث سعر التذكرة، حيث تبلغ قيمتها 5 جنيهات، وتوجد بمنطقة سرايا القبة، وتتميز بمساحات خضراء واسعة لجلوس الأسرة والأصدقاء، كما يوجد بها العديد من المطاعم والكافيهات الشهيرة، فيمكنك ببعض الجنيهات القليلة الاستمتاع أنت والعائلة دون تكاليف باهظة.

حديقة الحرية

تقع حديقة الحرية بمنطقة الزمالك، سعر تذكرتها 10 جنيهات، ويتواجد بها الكثير من التماثيل الجذابة، بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة، والمساحات الخضراء الواسعة، إذ يمكنك من اللعب وقضاء يوم ممتع دون تكلف مادي كبير.

ممشى أهل مصر

من المناطق المميزة في القاهرة بالفترة الأخيرة، حيث تُعد النزهة المسائية للكثير من سكان المحافظة، يتميز بإطلالته على النيل مباشرًة، ويتوفر به العديد من المطاعم والكافيهات، وسعر تذكرة دخول الممر لا يقارن بروعته، إذ تساوي رسوم دخولها 20 جنيها فقط.

الحديقة الدولية

سعر تذكرتها 10 جنيهات، وتعتبر من الحدائق العامة، وسميت بهذا الاسم لأن كل جزء منها يحتوي على معالم مميزة لدول مختلفة، وتقع الحديقة الدولية بمدينة نصر، وتحتل مساحة أرضية واسعة للغاية، لذلك تُعد مكانا مناسبا للغاية للتنزة، وتتميز بالهدوء وتوافر الأمان، ومظهرها الجذاب يجعل منها موقعًا مميزًا لالتقاط الصور الرائعة، ويتوافر بالحديقة مكان مخصص للحيوانات، ومنطقة ألعاب ترفيهية، بجانب الكثير من المطاعم والمحال المختلفة.

الحديقة اليابانية

تقع في منطقة حلوان، وتبلغ رسوم دخولها 10 جنيهات، وتتميز عن الحدائق الأخرى في وجود قوارب للإبحار بالممرات المائية بها، وتنفرد بالأجواء الأفريقية الخلابة، فإذا كنت من عشاق رحلات السفاري، عليك بزيارتها.