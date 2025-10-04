البنك المركزي يعلن معدلات التضخم لشهر مارس 2025

البنك المركزي يعلن معدلات التضخم لشهر مارس 2025

البنك المركزي يعلن معدلات التضخم لشهر مارس 2025

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس 10 أبريل 2025، عن نسبة التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، والصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ليسجل 1.6% لشهر مارس 2025 مقارنة بنحو 1% في مارس 2024 و1.4% في فبراير 2025.

البنك المركزي المصري يكشف عن معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي

أضافت البيانات التي نشرها البنك المركزي عبر موقعه الرسمي، أنَّ معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي سجل 13.6% لشهر مارس 2025 مقارنةً بنحو 12.8% لشهر فبراير 2025.

معدل التغير الشهري للتضخم في مصر

وتابع: ليكشف عن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، وفقا لتقرير دوري يعده البنك المركزي، والذي سجل 0.9% لشهر مارس 2025 مقارنةً بنحو 1.4% لشهر مارس من العام الماصي، كما سجل 1.6% لشهر فبراير 2025.

معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي

كما سجل معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي فى مصر، نسبة وصلت إلى 9.4% لشهر مارس 2025 مقارنةً بنحو 10% لشهر فبراير 2025.

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