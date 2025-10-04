رئيس البورصة السلعية: نعمل على توسيع نشاطنا لتقليل الأسعار وزيادة الشفافية

قال الدكتور زكريا حمزة، رئيس البورصة المصرية للسلع، إن البورصة أنشئت قبل نحو 3 سنوات بمٌوجب قرار من رئيس مجلس الوزراء في عام 2020، بهدف تنظيم أسواق السلع الأساسية في مصر وتحقيق أقصى استفادة لكُل المُتعاملين، من خلال تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

تنظيم تداول السلع بطريقة تؤدي إلى تحقيق التوازن السعري

وأوضح حمزة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة «dmc»، أن دور البورصات السلعية في العالم يتمثل في تنظيم تداول السلع بطريقة تؤدي إلى تحقيق التوازن السعري، وتقليل سلاسل الإمداد الطويلة التي تتسبب في رفع الأسعار على المستهلك.

وأشار إلى أن البورصة السلعية المصرية بدأت في تداول 4 سلع رئيسية وهي: «القمح، السكر، الردة، والذرة الصفراء»، مؤكدًا أن العمل حاليًا يتركز على تطوير آليات تداول سلعة «الردة»، مع الاستعداد لتوسيع المنصة لتشمل مزيدًا من السلع خلال الفترة المقبلة.

توجيهات واضحة بالتوسع في نشاط البورصة السلعية

وأضاف رئيس البورصة، أن الاجتماع الأخير مع الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد توجيهات واضحة بالتوسع في نشاط البورصة السلعية، وتطبيق التجارب الدولية الناجحة مع مواءمتها للإطار التشريعي المصري، بما يتيح استخدام أدوات تداول حديثة على نطاق أوسع.

وشدد حمزة على أن المستفيد الأول من البورصة السلعية هو المزارع والمستهلك، حيث تسهم المنصة في تقليل عدد الوسطاء، وبالتالي خفض الأسعار النهائية، وتحقيق الشفافية في تسعير السلع من خلال نظام العرض والطلب المباشر.