في ظل التقلبات الجوية.. تمارين تساعدك على تقليل ضيق التنفس

في ظل التقلبات الجوية.. تمارين تساعدك على تقليل ضيق التنفس

في ظل التقلبات الجوية.. تمارين تساعدك على تقليل ضيق التنفس

يمكن أن يصبح التنفس أصعب بكثير بالنسبة لشخص مصاب بأمراض الرئة، لهذا يكمن الحل في ممارسة تمارين التنفس والنشاط البدني الخفيف من أجل التغلب على صعوبات التنفس، خاصة في التلقلبات الجوية المختلفة التي نشهدها في الوقت وذلك وفقًا لـ«betterhealth».

التنفس العميق

التنفس العميق واحدة من التمارين التي يمكن القيام بها من أجل تحسين جودة التنفس، هو القيام بتمارين التنفس العميق، وذلك عبر الجلوس ومن ثم ارخاء أرخِ كتفيك تمامًا، وتنفس من أنفك وأزفر من فمك، فيجب أن يتحرك بطنك للداخل والخارج في أثناء التنفس، فهذا يدل على استخدامك لحجابك الحاجز وتنفسك بعمق.

الزفير المطول

استنشق مريتن، ثمّ ازفر لثلاث أو أربع عدّات، فهذا يساعد بدوره على طرد أي هواء ضار محتببس بداخلك، مما يتيح مساحةً أكبر للهواء النقيّ عند أخذ نفسٍ جديد.

ضيق التنفس

فوائد القيام بهذه التمارين

لهذه التمارين العديد من الفوائد التي تنعكس بشكل إيجابي على صحة الفرد، والتي يمكن إيضاحها في صورة عدد من النقاط على النحو التالي:

  • تحسين قوة الحجاب الحاجز
  • الحفاظ على حركة الرئتين وجدار الصدر.
  • الحصول على المزيد من الهواء في رئتيك
  • المساعدة في إخراج المخاط

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