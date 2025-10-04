مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف حي التفاح بمدينة غزة بقذائف مكثفة

قال بشير جبر مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إنّ الأوضاع الميدانية في قطاع غزة تشهد تصعيدًا خطيرًا مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف، خاصة في الأحياء الشرقية من مدينة غزة.



وأضاف جبر، في تصريحات عبر نشرة الأخبار مع الإعلامية داليا أبو عميرة، أنّ مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف حي التفاح وأطراف حي الشجاعية بقذائف مكثفة، تطلق من المواقع العسكرية المتمركزة شرق المدينة.

ووصف القصف بأنه عشوائي ويستهدف بشكل مباشر منازل المواطنين وممتلكاتهم، ما يفاقم من حجم الخسائر البشرية والمادية.



وأشار جبر إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة من الغارات على مناطق متفرقة في غزة، مما أدى إلى استشهاد نحو 15 فلسطينيًا في مدينة غزة والشمال وحدها.



وذكر، أنه في الجنوب، واصلت المقاتلات الإسرائيلية استهدافها للأحياء السكنية، حيث تم قصف خيمة بالقرب من مجمع ناصر الطبي، مما أسفر عن استشهاد سيدة وإصابة ابنتها بجروح متفاوتة، واستُهدف منزل لعائلة "أبو دقة" في منطقة الشوكة شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد اثنين من أفراد العائلة وإصابة آخرين.

وأكد المراسل أن حصيلة الشهداء في جنوب قطاع غزة فقط ارتفعت إلى 8 منذ فجر اليوم وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشهداء في مختلف أنحاء القطاع إلى 23 شهيدًا خلال أقل من 24 ساعة.



وواصل: "كما تستمر عمليات تفجير الأحياء السكنية شرق مدينة رفح، ضمن محاولات الاحتلال لفصل المدينة عن باقي محافظات القطاع، من خلال ما يسمى بـ"محور المراقبة" الذي يهدف إلى فرض واقع ميداني جديد يخدم المخططات الإسرائيلية".



وفيما يتعلق بالجهود السياسية، أوضح بشير جبر أن المواطنين في غزة يعيشون حالة من الترقب والحذر، وسط تزايد الحديث عن صفقة تهدئة محتملة برعاية مصرية.

وأشار إلى أن هناك آمالًا كبيرة لدى الفلسطينيين بأن تُثمر هذه الوساطات في وقف إطلاق النار، وإعادة فتح المعابر، وإنهاء المجاعة التي تعصف بمناطق الجنوب والوسط والشمال.

ولفت إلى أن الأزمة الحالية أثرت بشكل كبير على قدرة السكان في تأمين احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الغذاء والعلاج، حيث تواجه المستشفيات نقصًا حادًا في الأدوية والمستلزمات الطبية.



