وجّه المواطن الفلسطيني المختار رائد زقوت، الملقب بـ «أبوالشهداء»، رسالة تأييد وشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، دعمًا لجهوده في نصرة القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

رسالة للرئيس السيسي من قلب قطاع غزة