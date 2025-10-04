«أبو الشهداء» في غزة يوجه رسالة للرئيس السيسي: من قلب القطاع نشكرك
«أبو الشهداء» في غزة يوجه رسالة للرئيس السيسي: من قلب القطاع نشكرك
وجّه المواطن الفلسطيني المختار رائد زقوت، الملقب بـ «أبوالشهداء»، رسالة تأييد وشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، دعمًا لجهوده في نصرة القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
رسالة للرئيس السيسي من قلب قطاع غزة
وقال زقوت، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»: «من قلب غزة، ومن شوارعها التي عُبّدت بدماء الشهداء، نرسل التحية والشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الموقف المشرف، الذي ليس بجديد، حيث قام فخامته بزيارة الجرحى والمصابين في المستشفيات المصرية، وهو ما يدل على الاهتمام والمتابعة المستمرة للشعب الفلسطيني، سواء في المجال الإنساني أو السياسي أو في كل المواقع».
واختتم زقوت رسالته بالدعاء للرئيس السيسي ولمصر، قائلًا: «دمت، سيادة الرئيس، وحفظ الله مصر العروبة».
وأكد «أبوالشهداء» أن حديث الشارع الغزّاوي لا يزال يدور حول زيارة الرئيس السيسي للمصابين الفلسطينيين، ورفقته للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معتبرًا أنها «موقف مشرف من القائد الحبيب الرئيس السيسي»، على حد تعبيره.
يُذكر أن المختار رائد زقوت يُعد من أبرز القيادات العشائرية في قطاع غزة، ويشغل منصب مختار «عميد» عائلة زقوت الفلسطينية، وقد لُقّب بـ«أبوالشهداء» بعد استشهاد اثنين من أبنائه خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.
واختتم زقوت رسالته بالدعاء للرئيس السيسي ولمصر، قائلًا: «دمت، سيادة الرئيس، وحفظ الله مصر العروبة».
وأكد «أبوالشهداء» أن حديث الشارع الغزّاوي لا يزال يدور حول زيارة الرئيس السيسي للمصابين الفلسطينيين، ورفقته للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معتبرًا أنها «موقف مشرف من القائد الحبيب الرئيس السيسي»، على حد تعبيره.
يُذكر أن المختار رائد زقوت يُعد من أبرز القيادات العشائرية في قطاع غزة، ويشغل منصب مختار «عميد» عائلة زقوت الفلسطينية، وقد لُقّب بـ«أبوالشهداء» بعد استشهاد اثنين من أبنائه خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.